Son dakika haberi! Kurtalan'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı - Haberler
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Son dakika haberi! Kurtalan'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

AA / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kurtalan'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Son dakika haberler: Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Polisler bu kapsamda polis araçları ile okulun bahçesinde öğrencilerle buluştu.

Polis ekipleri öğrencilerine mesleklerini tanıttı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat ve Şube Müdürü Abdurrahman Kardaş da katıldı.

AA / Abdurrahman Binay - Son Dakika Haberleri
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