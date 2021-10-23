Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay'da zeytin ve zeytinyağı festivaline katıldı Açıklaması

HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Büyük Türkiye ile KKTC'nin iş birliği benim her zaman arzu ettiğim, temenni ettiğim bir olguydu, Cumhurbaşkanı olarak bu yeni siyaseti bu duygularla seslendirebilmek benim için bir gururdur, onurdur." dedi.

Tatar, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen Altınözü 5. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nin açılışında, siyasi hayatı boyunca her zaman Hatay'a çok yakın olduğunu söyledi.

Altınözü'nün üretkenliğini, çiftçisini, zeytinini, zeytinyağını ve gastronomisini öven Tatar, emeği geçen ve üreten insanlara teşekkür etti.

Tatar, Doğu Akdeniz'de, KKTC'de varlıklarını, milli kimliklerini ve ulusal menfaatlerini korumak için birlikte hareket etmek gerektiğini aktardı.

Türkiye ile bağlarını kopartacak bir siyasete karşı olduklarının altını çizen Tatar, "Bizim yolumuz sizlerle beraber olan yoldur." dedi.

Tatar, Hataylılarla aralarındaki muhabbetin, sevginin, saygının, iş birliğinin her daim devam etmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Zeytini andığımız bu özel günde, zeytinin bereketi, kutsallığı, güzelliği, barışıyla, barış ve huzur içerisinde, milli birlik dolayısıyla vatan, millet ve bayrak sevgisiyle geleceğe hep birlikte yürümenin mutluluğu ve gururu içerisinde, büyük Türkiye ile KKTC'nin iş birliği benim her zaman arzu ettiğim, temenni ettiğim bir olguydu, Cumhurbaşkanı olarak bu yeni siyaseti bu duygularla seslendirebilmek benim için bir gururdur, onurdur. Dolayısıyla bu duygularla hepinizi kucaklıyorum, hepinize başarılar diliyorum. İnşallah refah, müreffeh, bolluk, kutsallık, güzellikler bizlerle olacaktır."

Konuşmaların ardından Vali Rahmi Doğan, Tatar'a zeytinyağı hediye etti. Tatar, daha sonra festival alanındaki stantları gezdi, bir kafenin açılışına katıldı.

Festivale Tatar ve Vali Doğan'ın yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri Serkan Topal, İsmet Tokdemir, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz ve KKTC'nin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de katıldı.