Son dakika haberi | Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Kırıkkale Valiliğine atanan ve dün görevine başlayan Bülent Tekbıyıkoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Tekbıyıkoğlu, 15 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır'da, zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Nohut'un Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan annesi Münevver Nohut'un evine gitti.

Anne Nohut ile yakından ilgilenen Vali Tekbıyıkoğlu, bir süre sohbet etti.

Daha sonra Muş'un Hasköy ilçesi Çizmeburun mevkisinde 4 Kasım 1992'de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk'ün, aynı mahallede ikamet eden annesi Hatice Güçlütürk'ü ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, bir süre şehit annesiyle görüştü.

Tekbıyıkoğlu, AA muhabirine, görevine şehit ailelerini ziyaret ederek başlamak istediğini söyledi.

Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, kahraman şehitlerin emanetleri olan ailelerinin ve gazilerin öncelikleri olacağını kaydetti.

Vali Tekbıyıkoğlu'na, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Yeşilırmak da eşlik etti.