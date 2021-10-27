Son dakika haberi... Kazakistan'da Macar Türkolog Vamberi'nin "Orta Asya'ya Seyahat" kitabı yayımlandı - Haberler
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Son dakika haberi... Kazakistan'da Macar Türkolog Vamberi'nin "Orta Asya'ya Seyahat" kitabı yayımlandı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kazakistan'da Macar Türkolog Vamberi'nin

Gelen son dakika haberine göre NUR Orta Asya'daki Türk halkları hakkında araştırma yapan ilk Macar Türkolog olarak bilinen Armini Vamberi'nin "Orta Asya'ya Seyahat" kitabı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yayımlandı.

NUR Orta Asya'daki Türk halkları hakkında araştırma yapan ilk Macar Türkolog olarak bilinen Armini Vamberi'nin "Orta Asya'ya Seyahat" kitabı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yayımlandı.

Uluslararası Türk Akademisi, Macaristan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği ile Nazarbayev Üniversitesi iş birliğinde "Orta Asya'daki Türk halklarını araştıran ilk Macar Türkolog Armini Vamberi" konulu uluslararası konferans düzenledi.

Konferansta, Vamberi'nin akademi tarafından basılan "Orta Asya'ya Seyahat" kitabı tanıtıldı.

Tanıtım törenine Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin yanı sıra Macaristan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aniko Denge, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Dastan Düyşekeyev ve Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev'in yanı sıra Türkiye, Azerbaycan ve Polonya'nın diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kıdırali, burada yaptığı konuşmada, Macar Türkolog Vamberi'nin kitabında Türkistan halklarının tarihi, kültürü, etnografyası ile coğrafyasına geniş yer verildiğini söyledi.

Kitabın ilk kez 1865 yılında Saint Petersburg'da Rusça yayımlandığını aktaran Kıdırali, "Türk Akademisi olarak eseri orijinal nüshasına uygun haliyle tekrar yayımladık." dedi.

Etkinlik, Vamberi'nin eserlerinin yer aldığı sergiyle sona erdi.

Son dakika haberi... Kazakistan'da Macar Türkolog Vamberi'nin Orta Asya'ya Seyahat kitabı yayımlandı

Son dakika haberi... Kazakistan'da Macar Türkolog Vamberi'nin Orta Asya'ya Seyahat kitabı yayımlandı

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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