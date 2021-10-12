Son dakika haberi: Karslı çocukların 'Noel Baba'ları

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KARS'ta 3 yıldır sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncakları köylerde yaşayan çocuklara dağıtan Fatih Taş ve arkadaşları, sevindirdikleri küçüklerin 'Noel Baba'ları oldu. Valiliğin izniyle başlattıkları 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasında topladıkları oyuncakları, otomobillerine yükleyip köylere götürdüklerini söyleyen Taş, " Kars'taki 382 köyün yaklaşık 180'ine ulaşarak çocuklara oyuncak hediye ettik" dedi.

Kentte bir grup gönüllü genç, 'Bir oyuncak da sen ver' kampanyasında, "Çocuk gülerse dünya güler, oyuncaksız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri çalışmalarda, merkez ve ilçelere bağlı köylere giderek çocuklara oyuncak dağıtıyor. Valilik izniyle bu kez Arpaçay ilçesinin Gülyüzü, Taşbaşı ve Akçakale köylerine giden Taş ve arkadaşları, yanlarındaki oyuncakları, muhtarlar ve ailelerin de desteğiyle çocuklara dağıtıp sevinçlerine ortak oldu.

Gülyüzü köyünden Cevdet Taşlıova da çocuklara oyuncak dağıtılmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Bugün köye gelip çocuklara oyuncak hediye ederek onları mutlu eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Köy köy gezip oyuncak hediye eden gençleri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Oyuncaklarını alan ve hoşça vakit geçiren çocuklar da kendilerine hediyeler veren ağabey ve ablalarına teşekkür etti.