Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı kadın öldü - Haberler
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı kadın öldü

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı kadın öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Afşin- Elbistan karayolu Erçene mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Karpuz'a (59) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Karpuz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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