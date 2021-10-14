KADIKÖY VE KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler
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KADIKÖY VE KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üstünden 212 gram uyuşturucu çıkarken, Kadıköy ve Kağıthane'deki adresinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ile hassas terazi yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Dün akşam saatlerinde Yunus polislerinin şüpheli buldukları bir kişi üzerinde yaptıkları aramalarda 212 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Sinan Y.?nin Kadıköy ve Seyrantepe'deki adreslerine de baskın düzenlendi.

Kadıköy Suadiye Mahallesi ve Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'ndeki adreslerde yapılan aramalarda, Kadıköy'deki adreste hassas terazi ve 1,8 gram esrar ele geçirilirken; Seyrantepe'deki adreste ise 1000 gram esrar, şeffaf poşetleri preslemede kullanılan pres makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

KADIKÖY VE KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

KADIKÖY VE KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

KADIKÖY VE KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

KADIKÖY VE KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
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