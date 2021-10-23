Son dakika haberi | Kadıköy Karikatür Evi Bergama Karikatür Günleri'nde çocuklarla buluştu

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ile Güzel İşler Derneği iş birliğinde çocuklar için Bergama Karikatür Günleri kapsamında atölye çalışması yapıldı.

Yolgeçen Hanı'nda çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlik hakkında açıklama yapan Karikatür Evi birim sorumlusu Meriç Karçal, hem çevrim içi hem de yüz yüze atölye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu etkinliklerde çocuklara karikatür ve çizgi romanın aşamalarını anlattıklarını kaydeden Karçal, "Resimden farklılıklarını, karikatür ve çizgi romanın bazı aşamalarını anlatıyoruz. Karakalem çalışması nedir, çinileme ve boyama aşamaları nelerdir? Bunları eğitici ve eğlendirici şekilde 30 dakikalık sunumlarımızda anlatarak çocuklarla uygulamalı çizimler yapıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 100 çocuğa eğitim vermeyi hedefleyen "Bergama Karikatür Günleri" atölyesi yarın sona erecek.