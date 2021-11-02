Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı - Haberler
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Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine Bombalı Saldırı düzenlendi.

Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Son dakika haberi | Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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