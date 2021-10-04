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Son dakika haberi | İstikbal Mobilya, Kazakistan'da 5. mağazasını açtı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İstikbal Mobilya, Kazakistan'da 5. mağazasını açtı

Son dakika habere göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne faaliyet gösteren İstikbal Mobilya, Kazakistan'da 5. mağazasını hizmete açtı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne faaliyet gösteren İstikbal Mobilya, Kazakistan'da 5. mağazasını hizmete açtı.

Erciyes Anadolu Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkistan kentinin en prestijli bölgelerinden Bekzat Sattarhanovta Caddesi'nde mağaza açan İstikbal Mobilya, Kazakistan'daki bayi sayısını 5'e çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, İstikbal Mobilya'nın Kazakistan'daki tüketiciler tarafından en çok tercih edilen markalar arasında yer aldığını belirterek, "Türk mobilyasının kalitesini Kazakistan müşterisiyle tanıştıran ilk mobilya firması olarak, İstikbal kalitesini Kazakistan tüketicisine sunabilmek için bugün bölgedeki 5. mağazamızı açıyoruz. Yenilikçi ve trendleri belirleyici bir marka olmamızın verdiği özgüvenle bölgedeki bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | İstikbal Mobilya, Kazakistan'da 5. mağazasını açtı

Son dakika haberi | İstikbal Mobilya, Kazakistan'da 5. mağazasını açtı

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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