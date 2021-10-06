Son dakika haberi: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'da tecavüze uğradığı ve olayın ardından intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki genç kızın ölümü ile ilgili davada gizlilik kararı verildi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da tecavüze uğradığı ve olayın ardından intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki genç kızın ölümü ile ilgili davada gizlilik kararı verildi.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) ailesi, bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A.'nın (42) tutuksuz yargılanması kararına itirazda bulundu. Aleyna ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Gökhan A. hakkında ailenin avukatları tutuklama talebinde bulundu. İtiraz Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedilirken, dosyaya da gizlilik kararı getirildi.

Ağgül'ün ailesi, kızlarının intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etmişti. Aleyna'nın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporu ile belirlenecek. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde

Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde

 Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

Tabancayla 3 kişiyi vurdu, trafik kazası yapınca yakayı ele verdi

 Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz

Sevgilisinin babası tecavüze etti iddiası vardı! Aleyna'nın bıraktığı nottaki şüphelinin serbest kalmasına savcılıktan itiraz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Varank Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici Düm Tek Tek
Spor Aykut Kocaman Ali Koç Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül dosyasında gizlilik kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:00:21. #1.13#