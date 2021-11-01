Son dakika haberi! Eve kurşun yağdırıp kaçtı...O anlar kamerada

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kurtpınar Mahallesi 59. Sokak'ta yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre; Mahmut T.'e ait eve akşam saat 21.23'de otomatik av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz saldırgan, daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

EVDE YAŞAYANLAR BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, evde yaşayanlar panikle 155'i arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Evin cam ve tavanlarına isabet eden saçmalar ise, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Kurşunlama anı ise, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Son Dakika Haberleri

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