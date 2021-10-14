Son dakika haberi! Denizli Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 22 ekip aracı, hizmete alındı

DENİZLİ (AA) - Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği tarafından Denizli Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 22 hafif ticari araç, törenle hizmete başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinin bahçesinde yapılan törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Haluk Değirmenci, iş insanları ve emniyet personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Atik, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vali Atik, bağışta bulunan iş insanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından araçlar, kurban kesilip dualar edildikten sonra konvoy eşliğinde görev alacakları birimlere gönderildi.

Araç alımı için 34 iş insanının, 4 milyon lira bağışta bulunduğu belirtildi.