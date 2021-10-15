Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi.' - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda konuştu: (1)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda konuştu: (1)

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Haber: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi.' - Haberler
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