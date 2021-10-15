Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri