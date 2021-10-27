ÇORUM (İHA) - Çorum'da eve ateş açıldı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir eve açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Yavruturna Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atayurt 3. Sokak'a gelen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle bir eve ateş ederek kaçtılar. Açılan ateş sonucu evde bulunan R.T.ve Y.E.(16), tüfeklerden çıkan saçmalarla yaralandılar. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırının gerçekleştiği adreste güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yaptığı incelemede ikametin camlarının kırıldığı ve olay yerinde de çok sayıda boş kapsül olduğu tespit edildi. Yaralı R.T. ve E.Y., polis ekiplerine verdikleri ilk ifadelerinde olayı gerçekleştiren şahısların C.Ç. ve C.Ç., olduklarını belirtmeleri üzerine, adı geçen şahısların yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.