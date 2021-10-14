Son dakika haberi! ÇİFTÇİYE SALDIRAN KURT KUDUZ ÇIKTI, İLÇEDE 6 AYLIK KARANTİNA KARARI ALINDI - Haberler
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Son dakika haberi! ÇİFTÇİYE SALDIRAN KURT KUDUZ ÇIKTI, İLÇEDE 6 AYLIK KARANTİNA KARARI ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde çiftçiye saldırıp ağır yaralayan kurt kuduz çıkınca karantina kararı alındı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde çiftçiye saldırıp ağır yaralayan kurt kuduz çıkınca karantina kararı alındı. Meralara hayvan giriş- çıkışları yasaklanırken, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besiciler bilgilendirip, hayvanları aşılanmaya başlandı.

Gerger'de 11 Ekim günü tarlasına giden çiftçi Ali Deniz, ilçe merkezine yakın bir bölgede kurt saldırısına uğradı. Çevredekiler tüfekle vurdu vururken, ağır yaralanan Deniz hastaneye kaldırıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öldürülen kurttan numune aldı. Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ndeki incelemede kurdun kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Kaymakam Emin Kaymak başkanlığında toplanan Gerger İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu üyeleri, 6 ay süreyle ilçede karantina uygulama kararı aldı. İlçenin birçok yerine kuduz riski olduğuna dair tabelalar asılırken, meralara hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besicileri bilgilendirip, hayvanları aşılamaya başladı.

Son dakika haberi! ÇİFTÇİYE SALDIRAN KURT KUDUZ ÇIKTI, İLÇEDE 6 AYLIK KARANTİNA KARARI ALINDI

Son dakika haberi! ÇİFTÇİYE SALDIRAN KURT KUDUZ ÇIKTI, İLÇEDE 6 AYLIK KARANTİNA KARARI ALINDI

Son dakika haberi! ÇİFTÇİYE SALDIRAN KURT KUDUZ ÇIKTI, İLÇEDE 6 AYLIK KARANTİNA KARARI ALINDI

Son dakika haberi! ÇİFTÇİYE SALDIRAN KURT KUDUZ ÇIKTI, İLÇEDE 6 AYLIK KARANTİNA KARARI ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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