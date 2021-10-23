Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Merkeze bağlı Kayaaltı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Doğan (62)yönetimindeki 15 DC 101 plakalı hususi araç ile Plaj mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta rüfüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan araç şoförü Hasan Doğan çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkartıldı. Kaza yerine 112 ekipleri ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken aynı araçta yolcu olan 2 çocuk ve Anneleri Dilek Şen (36) hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinde olayın şokunu yaşayan çocuklar ve annelerini sakinleştirmek 112 ekiplerine düştü. Kaza yerinde ağır yaralanan araç şoförü Hasan Doğan Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayı gören Özcan Öztürk ise aracın hiç firen yapmadan yolun ortasına uçtuğunu söylerdi. - BURDUR

Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi | Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

 Kapora dolandırıcılarına dikkat! Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı

Kapora dolandırıcılarına dikkat! Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı

 Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz

Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title