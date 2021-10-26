Son dakika haberi! Bitlis'te,TIR kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saat 17: 00 sıralarında Tatvan- Bitlis karayolundaki kavşakta meydana geldi. Bitlis'ten Tatvan istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ES 044 plakalı çimento yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 34 EAM 146 plakalı kamyonete çarparak devrildi. Kazada her iki araçta da bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyonette ağır yaralanan Mehmet Safik Barkın (51) ile Mehmet Şefik Kaplan (57), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.