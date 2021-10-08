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Son dakika haberi... Beyaz eşya hırsızı polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Beyaz eşya hırsızı polisten kaçamadı

Son dakika haberler... Malatya'da bir iş yerinin deposunda bulunan beyaz eşyaları çalan şahıs, polis ekiplerini yürüttüğü çalışma ile yakalanarak gözaltına alındıçYeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bir depodan beyaz eşyalar ile ev eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Malatya'da bir iş yerinin deposunda bulunan beyaz eşyaları çalan şahıs, polis ekiplerini yürüttüğü çalışma ile yakalanarak gözaltına alındıç

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bir depodan beyaz eşyalar ile ev eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin eşkali ve kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan buzdolabı, çamaşır makinesi, ankastre set, yatak ve halı ise bulunarak sahibine teslim edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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