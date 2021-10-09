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Son dakika haberi! Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Hüseyin Zorlu (21) idaresindeki traktör, Kırsal İlyaslar Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan Zorlu'yu çıkarmak için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika haberi! Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri
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