Son dakika haberi! Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Hüseyin Zorlu (21) idaresindeki traktör, Kırsal İlyaslar Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan Zorlu'yu çıkarmak için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri