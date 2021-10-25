Son dakika haberi... Bakan Özer: "Bu dönemdeki ana odaklandığımız nokta eğitimde fırsat eşitliğini artırmaktır"
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. (3)