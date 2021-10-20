Son dakika haberi: Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi: Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lise öğrencisi Boran Sönmez'in (16) bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı aynı okulun öğrencisi, yakalanarak tutuklandı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lise öğrencisi Boran Sönmez'in (16) bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı aynı okulun öğrencisi, yakalanarak tutuklandı.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde 16 Ekim'deki cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında aranan lise öğrencisi Z.K, ilçede sakladığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Garaj Caddesi'nde iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderilmiş, göğsünden bıçakla yaralanan Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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