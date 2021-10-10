Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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