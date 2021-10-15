Son dakika haberi... Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.
Son dakika 3. sayfa haberi: Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. - KANDAHAR
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