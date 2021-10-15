Son dakika haberi... Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. - Haberler
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Son dakika haberi... Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

Son dakika 3. sayfa haberi: Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. - KANDAHAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. - Haberler
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