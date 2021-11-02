Son dakika haberi | Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntüler Ambulans geçişi Güvenlik güçleri Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yerinden görüntüler
Ambulans geçişi
Güvenlik güçleri
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.