Son dakika haberi | Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi - Haberler
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Son dakika haberi | Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntüler Ambulans geçişi Güvenlik güçleri Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Ambulans geçişi

Güvenlik güçleri

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Son dakika haberi | Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Son dakika haberi | Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Son dakika haberi | Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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