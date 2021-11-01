Son dakika haberi | ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.
İSTANBUL (AA) - ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.