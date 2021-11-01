Son dakika haberi | ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.

İSTANBUL (AA) - ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.

Son dakika haberi | ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

Son dakika haberi | ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

Son dakika haberi | ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda

AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri
Pınar Gültekin davasında eski sanık avukatı tanıklıktan çekildi

Pınar Gültekin davasında eski sanık avukatı tanıklıktan çekildi

 İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA 2.5 MİLYON GÖÇMEN VAR

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA 2.5 MİLYON GÖÇMEN VAR

 Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title