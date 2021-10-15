Son dakika haberi: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan SAÜ Rektörü Savaşan'a ziyaret - Haberler
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Son dakika haberi: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan SAÜ Rektörü Savaşan'a ziyaret

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan SAÜ Rektörü Savaşan'a ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti.

SAKARYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti.

Ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Velioğlu'ndan bilgi alan Savaşan, üniversite faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Velioğlu, Savaşan'a AA'nın 2020 Yıllığı kitabını takdim etti.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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