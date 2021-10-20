Son dakika haber: Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Kaymakamı Otcu'yu ziyaret etti

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.

Kısa bir süre önce İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fil ve beraberindekiler, Tarsus Kaymakamı Otcu'yu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Otcu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve yeni başlayan Emniyet Müdürü Fil ve ekibine başarılar diledi.