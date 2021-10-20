Son dakika haber: Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Kaymakamı Otcu'yu ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Kaymakamı Otcu'yu ziyaret etti

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Kaymakamı Otcu'yu ziyaret etti

Son dakika haberleri... Mersin'de Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.

Kısa bir süre önce İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Fil ve beraberindekiler, Tarsus Kaymakamı Otcu'yu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Otcu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve yeni başlayan Emniyet Müdürü Fil ve ekibine başarılar diledi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title