Son dakika haber | Pakistan Başbakanı Han: "Selahaddin Eyyubi'yi anlatacak dizi, gençleri aydınlatacak"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye-Pakistan ortak yapımı, Selahaddin Eyyubi'nin hayatını konu alacak dizinin gençleri aydınlatacağını söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Akli Film'in sahibi Türk yapımcı Emre Konuk ile Pakistanlı Ansari Shah Film'in yöneticisi Dr. Kashif Ansari başkent İslamabad'da Başbakan Han tarafından kabul edildi.

Han, gençler arasında İslam tarihi hakkında farkındalık oluşturmak için modern tekniklerin kullanılmasına yönelik ihtiyaca değinerek, dizi ve filmlerin tarihi hikayeleri anlatması gerektiğini söyledi.

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettikten sonra herkes için genel af çıkarttığını anımsatan Han, Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatacak dizinin gençleri aydınlatacağını ifade etti.

Görüşmede Han'a Selahaddin Eyyubi'nin yaşamını anlatacak, Türkiye-Pakistan ortak yapımı diziyle ilgili bilgi verildi.

24 Ağustos'ta söz konusu proje için Akli Film ile Ansari Shah Film arasındaki anlaşma İstanbul'da imzalanmıştı.