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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Evin - Haberler | Yerel

- Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KUMRU, ORDU (İHA) - - Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem O. İdaresindeki 33 SD 187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 3 metrelik yoldan aşağı devrildi. Kazanın etkisiyle otomobil yan yatarken, sürücü ve araçta yolu olarak bulunan Emine O. yaralandı.

Yaralılar Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Evin - Son Dakika Haberleri
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