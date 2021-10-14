Son dakika haber: Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı - Haberler
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Son dakika haber: Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı

Son dakika gündem haberine göre NEW Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını bildirdi.

NEW Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını bildirdi.

Microsoft, yayımladığı yazılı açıklamada, Çin'de önemli ölçüde zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle profesyonel ilişki ağı LinkedIn'i kapatacağını duyurdu.

Öte yandan şirket, ülkede LinkedIn'in yerini alacak InJobs adlı yeni uygulama geliştirdi.

LinkedIn'in başkalarıyla bağlantı kurma imkanını koruyan InJobs'da sosyal paylaşım yapma imkanı bulunmayacağı açıklandı.

Microsoft tarafından 2016'da satın alınan LinkedIn martta ülkede yeni üye almayı durdurmuş, Çin ise mayısta Microsoft'un Bing arama motorunun ve LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde kullandığını tespit ederek, problemin giderilmesi talebinde bulunmuştu.

Çin yönetiminin YouTube videolarını sansürlemesi üzerine Google 2010'da arama motorunu Çin'den çekmişti.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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