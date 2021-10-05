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Son dakika haber | Malatya'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişiden biri öldü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Malatya'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişiden biri öldü

Son dakika haberi: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Akça (19) idaresindeki 44 ACL 497 plakalı hafif ticari araç, Doğu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan B.A. ise yaralandı.

Akça'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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