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Son dakika haber! Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini lokantada yemek yediği esnada tüfekle vurarak öldürdü.

İZMİR (İHA) - Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, 10 gün önce Kavga ettiği husumetlisini lokantada yemek yediği esnada tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaymakçı Mahallesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D., bir süre önce kavga ettikleri için aralarında husumet bulunan Uğur Uysal'ın lokantada oturduğunu gördü. Bu esnada lokantanın yan tarafında bulunan kapıdan içeri giren Mustafa D., yanında getirdiği av tüfeğiyle Uysal'a ateş açtı. Uğur Uysal kanlar içerisinde yere yığılırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı Mustafa D., olayın ardından Kaymakçı Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu. Av tüfeğiyle öldürülen Uğur Uysal'ın cansız bedeni ise, savcı tarafından yapılan incelemeni ardından morga kaldırıldı.

Husumet sebebi henüz aydınlatılmayan ve cinayetle neticelenen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü

Son dakika haber! Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü

Son dakika haber! Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü

Son dakika haber! Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü
İhlas Haber Ajansı / Onur Şahan - Son Dakika Haberleri
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