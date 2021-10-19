Son dakika haber... Karaismailoğlu: "Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Karaismailoğlu: "Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz"

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni İstiklal Marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu.

TOKAT (AA) - Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni

İstiklal Marşının okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

Son dakika haber... Karaismailoğlu: Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz

Son dakika haber... Karaismailoğlu: Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz

Son dakika haber... Karaismailoğlu: Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz

Son dakika haber... Karaismailoğlu: Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz

Son dakika haber... Karaismailoğlu: Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz

Son dakika haber... Karaismailoğlu:
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title