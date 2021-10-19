Son dakika haber... Karaismailoğlu: "Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz"
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni İstiklal Marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu.
TOKAT (AA) - Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni
İstiklal Marşının okunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TOKAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat'ta Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu. (1)