Son dakika haber | İtalyan mahkemesi, Regeni davasında yargılanacak 4 Mısırlı yetkilinin dosyasını iade etti

İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin, Mısır'da 2016'da cinayete kurban gitmesine ilişkin Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin gıyaben yargılanmasına yönelik davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, dosyayı ön duruşma hakimine iade etti.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanması, bugün yapılan ilk duruşmayla başladı. Davaya, İtalya Başbakanlığı da müdahil oldu.

Duruşmada sanık avukatları, sanıkların davadan haber dar olup olmadıklarının teyit edilmesi ve buna dair kesin kanıt olması gerektiğini savunarak, davanın durdurulmasını talep etti.

Sanık avukatlarının talebini görüşen mahkeme heyeti, akşam saatlerinde aldığı kararla, Mısırlı yetkililerin bu şekilde yargılanamayacağına hükmederek, davayı ön duruşma hakimine iade etti.

Regeni ailesinin avukatı Alessandra Ballerini, mahkeme çıkışında karara tepki göstererek, "İtalyan hükümetinin davaya müdahil olmasını önemli buluyoruz. Ağır ceza mahkemesinin, ne yazık ki Mısır'ın kibrini ödüllendiren bu kararını acıyla kabul ediyoruz. Bu, süreçte bir aksamadır ancak 5,5 yıldır bu konuda durmadık, şimdi de vazgeçmeyeceğiz. Bu kararla birkaç ay geriye gideceğiz. Tüm talepler yeniden yapılacak. Biz, adaletimizden Giulio'ya işkence edip öldürenlerin cezasız kalmamasını talep ediyoruz. Sizlerden ricam Giulio'dan bahsederken, suçlanan bu 4 kişiyi isimleriyle anın ki; onlar bunu bilmediklerini söyleyemesinler." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberler e göre, bundan sonra ön duruşma hakiminin, söz konusu 4 yetkiliye ulaşıp sorgulamalarını yapıp, dosyayı tamamladıktan sonra mahkemeye göndermesi gerekecek.

Giulio Regeni cinayeti

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede olduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Konuyu araştıran ve dönem dönem Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşen İtalyan savcılar, daha önce Kahire makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Roma Cumhuriyet Savcısı Michele Prestipino ve Savcı Sergio Colaiocco, 10 Aralık 2020'de Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonuna verdiği bilgide, bu cinayete ilişkin soruşturmalarını tamamladıklarını ve önemli sonuçlara ulaştıklarını aktarmıştı.

İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını belirtmişti.

Regeni cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin yargılanması talebi, Roma'daki ön inceleme duruşmasında 25 Mayıs'ta kabul edilmişti.

Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.