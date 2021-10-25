Son dakika haber... Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

KEÇİBORLU, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Athena" ile arama yapıldı.

Aramada, 9 paket halinde 9,97 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile aparat ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.