Son dakika haber: Isparta'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Isparta'nın Sütçüler ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
SÜTÇÜLER, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat D'nin (34) kullandığı 32 EN 376 plakalı minibüs, Muhammet Erdoğan (31) yönetimindeki plakasız motosikletle Yeşilyurt köyünde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Erdoğan, hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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