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Son dakika haber | Hastane müdürü, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Hastane müdürü, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre TRABZON'da Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun (63), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun (63), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun, iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde tedaviye alınan Uzun, sabah saatlerinde yaşamını kaybetti. Aşılarını olan Uzun'un kronik hastalığı bulunduğu öğrenildi. Uzun, ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanemizde müdürlük görevini yürüten Mehmet Uzun yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Son Dakika Haberleri
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