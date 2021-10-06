HAKKARİ'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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HAKKARİ'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, bir maden ocağında meydana gelen göçükte işçiler Fedai Büyüköztürk (51) ve Zekeriya Yıldız (55) hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de, bir maden ocağında meydana gelen göçükte işçiler Fedai Büyüköztürk (51) ve Zekeriya Yıldız (55) hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çinko demir maden ocağında meydana geldi. İşçiler Fedai Büyüköztürk, Zekeriya Yıldız ve Bünyamin Gökalp, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçükten çıkarılan işçilerden Büyüköztürk ve Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Gökalp ise yaralı olarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

HAKKARİ'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

HAKKARİ'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

HAKKARİ'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
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Haber: HAKKARİ'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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