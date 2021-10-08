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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gaziantep- Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.

9 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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