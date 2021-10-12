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Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Karaisalı ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü önünde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Nur Karabulut'un cenazesi babası ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

KARAİSALI, ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü önünde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Nur Karabulut'un cenazesi babası ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Genç kızın fotoğraf çekilirken dengesini kaybettiği kuzeninin de onu tutmaya çalışırken birlikte uçurumdan düştükleri öğrenildi.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi Varda Köprüsü yakınında meydana geldi. Hatice Nur Karabulut (21) Barcelona'da yaşayan kuzeni Mazlum Sözeri (25) ile Varda Köprüsü manzarasında fotoğraf çekilmek istedi. Hatice fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybedince Mazlum da onu tutmaya çalıştı. Ancak iki kuzen de dengesini kaybedip uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kuzenleri düştükleri yerden çıkardı. Hatice Nur Karabulut olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mazlum Sözeri de hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere dün Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Hatice'nin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilmek üzere babası ve yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın babası cenazeyi alırken gözyaşı dökerken, Hatice'nin aşçılık bölümünü yeni bitirdiği ve Adana'da bir restoranda şef olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. - ADANA

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

Son dakika haber | Fotoğraf çekilirken uçurumdan düşerek ölen Hatice'nin cenazesi alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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