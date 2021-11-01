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Son dakika haber! Facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz günlerde facianın eşiğinden dönülen kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

GEYVE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz günlerde facianın eşiğinden dönülen kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan Cevat Ayhan Köprüsü mevki'inde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametinden D-650 karayoluna doğru seyir halinde olan tavuk yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmişti. Kamyon devrildiği esnada ise, otomobil ve yolcu otobüsüne de çarpmıştı. Facianın eşiğinden dönülen ve bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halinde olan kamyonun kontrolden çıkarak yola devrildiği ve karşı şeritten gelen araçların, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. - SAKARYA

Son dakika haber! Facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

Son dakika haber! Facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

Son dakika haber! Facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

Son dakika haber! Facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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