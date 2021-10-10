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Son dakika haber! Düzce'de otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Düzce'de otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

D-010 kara yolunda seyreden Fatih Yavuz Ş. idaresindeki 67 ACF 394 plakalı otomobil, Akkaya köyü mevkisinde kavşakta manevra yapan Necmi Ö. yönetimindeki 67 SC 502 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Gamzenur Ş, Billur E. ve Hanife Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Düzce'de otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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