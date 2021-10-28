Son dakika haber: DİYARBAKIR - Terör zanlılarını illegal yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Terör zanlılarını illegal yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör zanlılarını sahte pasaport ve kimlikle yurt dışına çıkarmaya çalışanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör zanlılarını sahte pasaport ve kimlikle yurt dışına çıkarmaya çalışanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün milis ve iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılanları sahte pasaport ve kimlikle illigal yollardan yurt dışına çıkarılması için faaliyet yürüten 9 şüphelinin yakalanması için Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Terör zanlılarını illegal yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Terör zanlılarını illegal yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Terör zanlılarını illegal yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı

AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş...

 Son dakika gündem: 'Bataklık operasyonu'nda yakalanan sözde örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Son dakika gündem: "Bataklık operasyonu"nda yakalanan sözde örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title