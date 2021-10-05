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Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi yol kenarında kaldırım üzerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi. 4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken, savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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