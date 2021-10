Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde sonbahar renkleri hakim oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kışın buz tutan yüzeyinde Eskimo usulü balık avı ile atlı kızakla gezinti yapılabilen Çıldır Gölü, güz renklerine büründü.

Kışın buz tutan yüzeyi ve çevresinin bembeyaz kar örtüsüyle masalsı görünüme kavuşan, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken göl, sonbahar mevsiminde de güzelliğiyle ilgi görüyor.

Son günlerde sonbahar renklerinin hakim olduğu Çıldır Gölü'nde, sararan ağaç ve yapraklar güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlardan Yusuf Özer, Çıldır Gölü'nü her mevsim gördüğünü belirterek, "Çıldır Gölü, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Dolayısıyla Çıldır Gölü her mevsim görülmesi gereken bir yer." dedi.