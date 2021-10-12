Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe etti - Haberler
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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe etti

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe etti

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe ettiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe ettiği bildirildi.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp toplama aracının belediye araç filosu envanterine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şunları kaydetti:

"Daha önce araç filomuza dahil etmiş olduğumuz vakumlu yol süpürme aracı, 30 tonluk ekskavatör, beko loder kazıcı ve yükleyici ve arozöze ek olarak, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak aldığımız çöp toplama aracını da Ilgınlı hemşerilerimize daha iyi ve hızlı hizmet götürmek adına teslim alıyoruz. Osmanlı Kent Meydanı projemizden, Millet Bahçesi projemize; hibe iş makinaları ve araçlardan, kilitli parke taş desteğine kadar şehrimiz için gerekli olan her alanda desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum."

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe etti

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe etti

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ilgın Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe etti

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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