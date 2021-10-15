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Son dakika haber: Bingöl'de terör operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bingöl'de terör operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Son dakika haberi: Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen Eren-4 Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

ADAKLI, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen Eren-4 Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda toprağa gömülü metal tenekede 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi.

Patlayıcı düzeneği ekiplerce operasyon bölgesinde imha edildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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