Son dakika haber | Bilecik'te 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haber | Bilecik'te 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bilecik'te 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber: BİLECİK'in Selbükü köyünde, 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'in Selbükü köyünde, 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Selbükü köyünde Mustafa ve eşi Remziye Avcı çiftine ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, alevler tüm evi sardı. Avcı çifti kendilerini evden dışarı atarken, durum, itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Güçlükle kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Son dakika haber | Bilecik'te 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber | Bilecik'te 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber | Bilecik'te 2 katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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