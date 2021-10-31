Son dakika haber! Bergama'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haber! Bergama'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bergama'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi... İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Yazar (59) idaresindeki traktör Mahmudiye Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın, Yazar'ın traktörle bahçesine gübre götürdüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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